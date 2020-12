Da Fiorello a Frassica: 30 siciliani nel brano «Viene Natale» ASCOLTA

Una sorta di «We are the world» siciliano, registrato per raccogliere fondi a sostegno di chi ha bisogno in questo momento in tutto il Paese, non solo sull'Isola, per sensibilizzare al rispetto delle norme arginare i contagi e trasmettere un messaggio di speranza per il 2021. L'iniziativa fa parte del progetto “Sicilia per l’Italia” della Fondazione Istituto San Raffaele Giglio di Cefalù. Il brano inedito, «Viene Natale (Se stiamo lontani staremo vicini)», in radio, su tutte le piattaforme streaming e in digital download da martedì 22 è stato scritto dal cantautore catanese Kaballà insieme a Vincenzina Cirillo e Lello Analfino. Alla chiamata hanno partecipato band, orchestre e artisti originari di ogni parte dell’isola, tra cui tra cui Mario Biondi, Carmen Consoli, suor Cristina, Silvia Salemi, Deborah Iurato, Giovanni Caccamo, Loredana Errore, Giuseppe Anastasi e Mario Venuti. Roy Paci, Rosario Fiorello e Nino Frassica.