Dal 4 marzo sarà chiuso svincolo di Enna sull’autostrada A19

Enna - Cambiano ancora i percorsi sull’A19, Palermo-Catania, in entrata e in uscita da Enna. A partire dal 4 marzo e fino al 31 maggio, saranno chiuse le rampe dello svincolo da Enna verso Palermo e in uscita dall’A19 da Catania verso Enna. Per raggiungere Enna da Catania le uscite sono: Dittaino e Mulinello, percorrendo la statale 192 mentre da Palermo uscita regolare allo svincolo di Enna.

In uscita da Enna per raggiungere Palermo si potrà accedere alla A19 dallo svincolo di Caltanissetta o da Ferrarelle.