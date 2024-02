Come volare in modo più sostenibile

Negli ultimi anni, l'industria dell'aviazione ha iniziato a implementare strategie per ridurre il suo impatto ambientale. Secondo le stime realizzate nel 2022, l'industria aeronautica ha rappresentato il 2% di tutte le emissioni di CO2. Come se ciò non bastasse le emissioni di gas serra generate durante i viaggi in aereo hanno influito significativamente sul cambiamento climatico ed è per questo che è necessario più che mai trovare soluzioni ecosostenibili.

Dopo la diminuzione della frequenza dei voli a causa della pandemia, oggigiorno i livelli sono tornati quasi a quelli pre-pandemia per cui l'industria deve adottare strategie più rispettose dell'ambiente. Ma non finisce qui perché anche i viaggiatori possono aiutare a ridurre il proprio impatto sull'impronta di carbonio come vedremo di seguito.

Compensare le emissioni di carbonio

Un modo per ridurre l'impatto ambientale dei voli ha a che fare con la compensazione delle emissioni di carbonio. Questo vuol dire che è necessario investire in progetti che aiutino a ridurre le emissioni di gas serra, ad esempio attraverso la riforestazione o lo sviluppo di energie rinnovabili.

Sono proprio le compagnie aeree che offrono ai passeggeri la possibilità di compensare le emissioni del loro volo durante la prenotazione, realizzando una piccola inversione nei progetti sopracitati. Si stima che in un prossimo futuro questa compensazione possa diventare obbligatoria.

Utilizzo di carburanti sostenibili per l'aviazione

Un'altra area di importante sviluppo aeronautica è quella dei carburanti sostenibili per l'aviazione. Si fa riferimento ai carburanti che sono prodotti da fonti rinnovabili come, per esempio, rifiuti organici o le alghe, che possono ridurre le emissioni di CO2 fino all'80% se comparati con i carburanti fossili tradizionali. Si deve sottolineare che il SAF (Sustainable Aviation Fuel) può essere ottenuto da qualsiasi materia prima diversa dal classico petrolio greggio, creando un miscuglio compreso tra il 10% e il 50%, a seconda di come si genera il carburante sostenibile con l'utilizzo di fonti rinnovabili.

È cruciale sapere che la produzione di SAF è ancora in fase di sperimentazione. Tuttavia, la sua diffusione in un prossimo futuro è considerata una delle soluzioni chiave più importanti per decarbonizzare l'aviazione. Secondo le stime della IATA, con i carburanti sostenibili si può contribuire fino al 65% al raggiungimento delle emissioni nette di carbonio entro il 2050.

Formazione ed educazione dei passeggeri

D'altro canto, è necessario evidenziare che la consapevolezza dei viaggiatori sull'impatto ambientale del volo è in costante aumento negli ultimi anni. È per questo che non deve sorprendere il fatto che siano in molti a iniziare a considerare alternative più ecosostenibili come l'uso dei treni o dei traghetti per i viaggi a corto e medio raggio.

È proprio nel settore dell'educazione che le compagnie aeree e perfino i tour operator possono fare di più, educando i passeggeri sulle diverse opzioni di viaggio sostenibili disponibili e che si adattano alle necessità individuali. Di grande aiuto sono sicuramente i poster, display digitali, i programmi informativi e perfino gli annunci che possono generare maggiori livelli di consapevolezza nei passeggeri sull'effetto ambientale dei viaggi.

Viaggio da e per l’aeroporto

Vista la crescente consapevolezza sul cambiamento climatico, sono molte le città che stanno investendo negli ultimi anni in infrastrutture per rendere più accessibili i mezzi di trasporto pubblici che collegano i centri città agli aeroporti. Questa è la ragione per cui i viaggiatori che decidono di utilizzare alternative sostenibili di trasporto come gli autobus, treni e perfino la metropolitana.

Nel caso in cui si voglia raggiungere l'aeroporto utilizzando la propria auto elettrica, è bene sapere che sono sempre di più gli aeroporti che offrono parcheggi dotati di ricarica per veicoli elettrici. Ciò che prima era difficile da trovare oggi è diventato la norma. Molti degli aeroporti di tutto il mondo, compresi i famosi parcheggi dell'aeroporto di Bergamo, hanno investito molto nelle strutture di ricarica per veicoli elettrici. Si favorisce in questo modo la possibilità di viaggiare da e per l'aeroporto in modo sostenibile, riducendo l'impatto ambientale generato dai passeggeri.

In conclusione, volare in modo sostenibile è una sfida complessa che richiede impegno da parte di tutti, sia delle compagnie aeree che dei propri viaggiatori. Attraverso la compensazione delle emissioni, l'utilizzo di carburanti sostenibili, l'educazione dei passeggeri e lo sviluppo di infrastrutture per il viaggio da e per l'aeroporto, si possono ridurre gli impatti ambientali, creando un futuro sostenibile per l'aviazione.