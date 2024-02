Che bella la panchina dove ricaricare il telefonino a Pozzallo!

Pozzallo - È stata installata presso la piazza (ex arena centrale) una panchina smart con seduta e schienale in plastica riciclata ad energia solare con ricarica intelligente IOT ready, con pannello fotovoltaico PERC e batterie incastonate nella struttura, dotata di N° 2 prese USB per ricarica di dispositivi fino a 2.1 A e n° 1 wireless charger. Queste panchine nascono per modernizzare le odierne città con tecnologie innovative nell’ambito del controllo e della fruizione di servizi specifici, mirati a soddisfare le moderne esigenze dei cittadini, dei giovani, dei turisti e degli studenti pendolari. La scelta dell’ubicazione, nasce dall’esigenza di sfruttare al meglio l’energia solare per molte ore della giornata e permettere il costante controllo di una telecamera di sorveglianza. Grazie alle sue innumerevoli funzioni tecnologiche essa diventa un luogo non solo di relax, ma anche di aggregazione in cui è possibile concepire un nuovo modo di pensare la città. La panchina fu acquistata dal Comune di Pozzallo su proposta dell’allora Assessore al Turismo Pina Giardina.