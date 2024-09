Escursione alla catacombe di San Marco a Ispica. VIDEO

Ispica - Le catacombe San Marco, datate tra il IV e il V secolo d.C., rappresentano una delle sepolture più grandi dell’intera zona sud orientale della Sicilia, un importante sito archeologico a testimonianza della presenza cristiana nel territorio, in epoca tardo romana. Tra le catacombe e i piccoli cimiteri vicini si contano quasi 500 loculi, ciò sembra indicare la presenza di una comunità molto numerosa. Le Catacombe di San Marco sono organizzate con un ampio vestibolo, dal quale si dipartono due corridoi rupestri. Il cimitero principale si sviluppa in un corridoio centrale profondo circa 45 metri (uno degli ambienti ipogeici più profondi dell’area iblea) e largo, nel punto massimo, 17 metri; questo ospita ai suoi lati circa 260 sepolcri, disposti all’interno di loculi sepolcrali ad arcosolio e fosse terragne. Nella sua parte terminale, il corridoio si allarga in una piccola sala, illuminata da tre lucernari, ove al centro si notano due tombe a baldacchino. A pochi metri di distanza, sul lato sinistro, un altro ambiente del cimitero ipogeico si articola lungo un secondo corridoio. Questo è molto più piccolo e ospita una ventina di loculi sepolcrali, tra cui anche particolari sarcofagi che invece di essere disposti in orizzontale (nel pavimento) sono disposti in verticale (scavati nella parete). Altri gruppi di grotte caratterizzate da loculi sepolcrali, nicchie ad arcosolio, tombe terragne sono dislocate lungo le pareti rocciose, a fianco del torrente Favara.