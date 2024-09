Luca Giurato, i funerali a Roma: pioggia di vip alla Chiesa degli Artisti

Roma - Il funerale del giornalista Luca Giurato si è tenuto oggi nella Chiesa degli Artisti di piazza del Popolo, a Roma. Il conduttore televisivo Luca Giurato è morto improvvisamente l'11 settembre all'età di 84 anni a causa di un infarto. A dare l'ultimo saluto i familiari, gli amici e i colleghi.

Luca Giurato era «imprevedibile, empatico, un galantuomo d’altri tempi. È stato molto amato dai suoi colleghi, è stato molto generoso nel lavoro. È stato un professionista colto, simpatico, sincero. È stato un credente». Così don Walter Insero, durante l'omelia delle esequie funebri nella Chiesa degli Artisti, a Roma, ha ricordato - in un’atmosfera commossa ma anche molto composta - le doti professionali e umane del giornalista e conduttore tv,.

Daniela Vergara, la moglie, giornalista, ex Tg2: Luca «lascia un messaggio forte a tutti noi» «con la sua semplicità, con il suo modo d'essere, con il suo modo di vivere e di vedere la vita: forse se seguissimo quella strada qualche volta ci sarebbero meno problemi tra le persone». Così Daniela Vergara, moglie di Luca Giurato, fermandosi con i cronisti fuori dalla Chiesa degli Artisti di Roma, dopo la celebrazione del funerale. «Lui non voleva insegnare, non era questo che voleva - ha aggiunto - però lo faceva, e lo faceva con il suo esempio per come era».

«Non posso non iniziare la conferenza di 'Domenica In' senza ricordare Luca Giurato. Abbiamo fatto proprio qui (nella sede Rai a viale Mazzini, ndr) la prima conferenza stampa della stagione 1993-1994, lui mi volle vicina. Se sono ancora qui è grazie a lui. Per questo vorrei tanto aprire con un collegamento con Don Mazzi (si commuove) per ricordare Luca». Occhiali da sole neri, gessato nero a strisce bianche, l'emozione più volte la tradisce sotto le lenti scure, il labbro più volte trema, Mara Venier ricorda Giurato in occasione della conferenza stampa di presentazione della nuova edizione del suo programma domenicale, da domenica 15 settembre alle 14 su Rai 1 nella sede Rai di Viale Mazzini insieme al direttore dell'Intrattenimento Day Time Angelo Mellone.

Com'è morto

Giurato ha avuto un attacco cardiaco fulminante mentre si trovava a Santa Marinella con la moglie Daniela Vergara. E' stato un'icona della tv, simbolo delle mattine italiane grazie alla sua lunga permanenza come conduttore di Unomattina, il programma mattutino di Rai 1.