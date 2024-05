Euro 2024, per l’Italia vietato sbagliare alla prima con l’Albania!

Euro 2024 si avvicina sempre di più ed è una competizione in cui l’Italia si presenterà con i gradi di squadra campione in carica, frutto dell’exploit inglese del 2021 con Roberto Mancini alla guida. Ora il ruolo di Commissario Tecnico è saldamente in mano a Luciano Spalletti, con il quale la Nazionale sembra aver ripreso quella fiducia che sembrava smarrita, soprattutto dopo la mancata qualificazione al secondo Mondiale consecutivo.

L’Italia, nel torneo ospitato in Germania dal 14 giugno al 14 luglio, non è tra le squadre più quotate, è un gradino sotto, in particolare rispetto a Inghilterra e Francia e, ovviamente, la Germania padrona di casa, ma l’attesa è palpabile, c’è voglia di ben figurare. Per farlo sarà necessaria una partenza brillante e decollare bene potrebbe favorire uno sviluppo importante nella manifestazione.

Il girone sorteggiato non è affatto abbordabile, ma la prima gara è contro l’Albania, avversario più debole rispetto a Spagna e Croazia, le altre due del raggruppamento, e le quote sugli Europei danno agli azzurri i favori del pronostico: 1.34 per il segno 1 contro l’8.70 del segno 2, mentre l’X è valutato in questo momento 4.75. A prescindere dall’avversario è innegabile che uno sprint iniziale gioverebbe, non solo alla classifica del mini girone, ma anche al morale della comitiva tricolore, attesa da tutta la nazione per un pronto riscatto.

Spalletti ha nel frattempo pressoché definito le scelte per comporre la rosa dei 26 calciatori che lo seguiranno nell’avventura in terra tedesca. Pochi i dubbi del CT che a breve diramerà il listone dei 30, per poi ridurre la stessa al numero ufficialmente consentito entro la data prevista del 7 giugno. La prima uscita ufficiale sarà sabato 15 giugno (ore 21), preceduta da due impegni amichevoli a stretto giro: martedì 4 giugno a Bologna contro la Turchia, sabato 8 giugno ad Empoli contro la Bosnia Erzegovina.