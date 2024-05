Ad Agrigento un nuovo salone del brand ToniPellegrino

Agrigento - Un nuovo tassello si aggiunge alla crescita del brand TONIPELLEGRINO Art And Science, marchio dedicato alla bellezza e alla cura dei capelli. Dopo Modica, Catania, Noto, Siracusa, Cagliari e Gravina di Catania, un nuovo salone apre i battenti ad Agrigento grazie all’impegno di Michele Crisci. Classe 1991, Crisci ha mosso i primi passi nel campo dell’hairstyle a diciassette anni, nella Città dei Templi. Dopo nove anni di lavoro presso un salone locale, e alcune brevi esperienze fuori Agrigento, ha scelto di fortificare la propria formazione e di ampliare la visione avvicinandosi al marchio TONIPELLEGRINO.

Nel 2019 è entrato a far parte del team di Noto capitanato da Salvo Peluso e oggi è pronto a lasciare il ruolo di collaboratore per diventare imprenditore in prima persona, diventando un ambasciatore del brand. Il salone che ha sede in Via Garibaldi 207 aprirà i battenti giovedì 23 maggio e porterà in città lo stile e i servizi personalizzati per i quali il marchio TONIPELLEGRINO si è affermato sul mercato della bellezza e della moda. Oltre al lavoro in salone, Michele Crisci ha in curriculum il lavoro dietro le quinte di diversi eventi di caratura nazionale in occasione dei quali ha curato il look, tra le altre, di Malika Ayane e Simona Molinari. Ad affiancarlo in salone altre due giovani agrigentine: Cindy Presti e Denise Terrasi.

“Quando uno dei nostri ragazzi lascia il nido – commenta Toni Pellegrino - è sempre un’emozione incredibile. Rappresenta la concretizzazione di tanti anni di lavoro, e regala la soddisfazione di vedere la continuità e l’espansione dell’impegno reciproco. Michele è un bravissimo parrucchiere, è cresciuto al fianco di Salvo Peluso che gli ha trasmesso tutti i valori del nostro marchio. Auguro a Michele di vivere questa nuova avventura con la stessa tenacia e il grande senso di responsabilità che ha dimostrato in tutti questi anni.” “Realizzo un sogno – gli fa eco Michele – e sono molto felice di tornare nella mia città. Sono orgoglioso di poter dare un mio personale contributo in termini di bellezza a una città che amo e che merita tantissimo. Nei cinque anni di lavoro a Noto ho sempre tenuto vivo il legame con la mia città, certo del fatto che avrei messo tutto il mio impegno per creare qui qualcosa di importante e che desse anche delle opportunità di lavoro.” Michele, Cindy e Denise accoglieranno le ospiti dal martedì a sabato, dalle 9 alle 18, ad orario continuato. Il giovedì l’apertura sarà prolungata fino alle 19,30.