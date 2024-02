Ferragni Fedez separati, e se fosse tutta una finta?

Milano - E se la finta separazione fosse un modo per distrarre l'opinione pubblica dai guai giudiziari di Chiara Ferragni e dallo scandalo Balocco? In molti faticano a credere alla rottura tra Fedez e Chiara Ferragni dopo appena 5 anni di matrimonio.

Ora che indiscrezioni danno Fedez definitivamente fuori dal super attico di City Life, a Milano, in cui la coppia si è trasferita lo scorso novembre, il primo pensiero di alcuni, se non di molti, è che i due non si siano lasciati per davvero ma stiano soltanto lucidando e infarcendo di particolari il copione della prossima stagione de i Ferragnez, la serie di Amazon chiusasi - finora? - con la lite durante Sanremo 2023.

Per gli smemorati: lui che bacia lui (Rosa Chemical) sul palco dell’Ariston, mentre lei cerca di portare a casa un impegno lavorativo non esattamente nelle sue corde - la conduzione della finale del Festival più importante della musica e della televisione italiana, davanti a 12 milioni 256mila telespettatori. O peggio, si dimenano commentatori e commentatrici: non staranno i Ferragnez cercando di distogliere l’attenzione dai guai giudiziari dell’imprenditrice influencer e dagli ultimi scivoloni del rapper? «Se si stanno giocando ora la carta del divorzio vuol dire che siamo alla frutta» si legge su Instagram. Proprio oggi la guardia di Finanza ha perquisito la Dolci Preziosi della famiglia Cannillo, azienda pugliese che aveva lanciato l’uovo di Pasqua di Chiara Ferragni, alla ricerca di documenti, copie di contratti, prove del modus operandi fraudolendo che potrebbe aver caratterizzato le collaborazioni a sfondo benefico dell’imprenditrice con altre aziende, come Oreo, Trudi o Balocco. Tutto è partito, per lei, dal pandoro benefico o presunto tale: la multa da un milione di euro dell’Antitrust e l’indagine della Procura di Milano giunta oggi a Corato, in provincia di Bari. Lui, invece, è stato appena messo all’angolo, durante il suo programma Muschio Selvaggio, da Marco Travaglio che - tra le altre cose - gli ha rifilato un «Selvaggia Lucarelli ha trasformato tua moglie in Wanna Marchi». Insomma, la separazione è solo una strategia di comunicazione? È un reality nel reality? Una Storia in una Storia, di Instagram? «A San Valentino non erano insieme?» cerca prove qualcuno, ricordando le foto pubblicate in un lussuoso ristorante di Milano. «Ma stavano insieme per finta?» si domanda qualcun altro. Cos’è successo? Gli indizi degli ultimi giorni (anulari sguarniti, foto profilo - di lei - modificate - e ora senza di lui) sono stati vissuti come un trailer neanche troppo originale del racconto che verrà? Le liti degli ultimi mesi/anni hanno fatto un po’ l’effetto al lupo al lupo e il sodalizio, che sia sentimentale o commerciale, sembra inossidabile? Oppure il racconto h24 di casa Ferragnez ed eredi ha fatto mischiare nella testa di follower e spettatori e spettatrici i piani di finzione e realtà?