Elisabetta Gardini, morto a San Valentino il compagno Mauro Mason

Padova - Per oltre 25 anni era stato pilota dell'Alitalia. E poi aveva assunto il ruolo di manager della stessa compagnia di bandiera italiana. Colpito pochi mesi fa da un male incurabile, il 68enne padovano Mauro Mason, da lungo tempo compagno della concittadina Elisabetta Gardini, deputata di Fratelli d'Italia, è scomparso nel giorno di San Valentino, mercoledì 14 febbraio 2024.

Mason e Gardini, entrambi classe 1956, si erano conosciuti verso la metà degli anni Ottanta, quando lui era appunto già un pilota dell'Alitalia e quando lei, prima di scendere in politica con Forza Italia, era ancora un'attrice teatrale e televisiva. Un'amicizia, la loro, che si era via via trasformata in amore, vissuto soprattutto a Roma, malgrado per un decennio, dal 2008 al 2019, l'attuale esponente meloniana abbia seduto sui banchi dell'europarlamento sempre in quota Forza Italia. «Ringrazio per il fiume di affetto che sto ricevendo in queste ore, un affetto - ha detto ieri l'onorevole Gardini - che sottolinea, ancora una volta, quanto Mauro fosse amato da tutti per la sua serietà, la sua eleganza e la sua bontà d'animo».

Il funerale di Mason, laureato in Geologia nonché (più di recente) imprenditore dello stesso comparto impegnato sia in Italia che all'estero e simpatizzante di Fratelli d'Italia, sarà celebrato lunedì prossimo 19 febbraio, alle 11, nella chiesa di Ognissanti a Padova. «È con profondo cordoglio - si legge in una nota della segreteria veneta del sindacato Ugl - che esprimiamo le nostre più sentite condoglianze per la scomparsa di Mauro, compagno dell'onorevole Gardini. In questo momento di grande tristezza, desideriamo esprimere il nostro più sincero sostegno e la nostra solidarietà. La sua assenza - prosegue la nota - sarà profondamente sentita da tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo. E in questo momento di dolore, ci uniamo al lutto con profonda commozione».