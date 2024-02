Bambini in Kenya ballano scatenati «Tuta gold» di Mahmood. VIDEO

Nairobi - Questi bambini che ballano sulle note di «Tuta Gold», il successo sanremese di Mahmood, fanno parte della scuola internazionale di Nairobi dell’organizzazione «Still I Rise», fondata dall’italiano Nicola Govoni. La scuola accoglie i bambini provenienti dalla vicina baraccopoli di Mathare, una delle più povere al mondo. Anche l’artista ha condiviso sul suo profilo Instagram il video e ha commentato: «É fantastico!».

“Sanremo è arrivato alla nostra Scuola Internazionale di Nairobi in Kenya! Gli studenti e studentesse del club di danza hanno scelto le loro canzoni preferite, iniziando da Mahmood” scrivono nella didascalia gli operatori di Still I Rise, ONG internazionale con progetti anche in Kenya. Il loro balletto ha conquistato tutti guadagnandosi tantissime visualizzazioni e commenti:

Ecco il VIDEO: