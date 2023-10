Giancarlo Giannini a Catania per il nuovo film Mimì metallurgico

Catania - Lunedì 30 ottobre alle 10,30 nel Palazzo degli elefanti, il sindaco Enrico Trantino incontrerà, per ringraziarli a nome della città, Giancarlo Giannini con l’intero cast di attori tutti siciliani guidato da Tuccio Musumeci, in questi giorni a Catania per le riprese del film Un viaggio per incontrare Mimì, cinquanta anni dopo il Mimì metallurgico di Lina Wertmuller. La pellicola che rese popolare il grande interprete del cinema nazionale.

Un film scritto e diretto dal regista catanese Alfredo Lo Piero, che sarà anch’egli presente all’incontro con il primo cittadino, protagonista dietro le quinte di una produzione cinematografica e uno staff tecnico interamente siciliani.