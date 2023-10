Meerkat sconfitta dalla Virtus DR1 Ragusa dopo supplementare, 84 a 82

Ragusa - Partita all’ultimo respiro tra la Meerkat Scicli e la Virtus Dr1 Ragusa nella seconda giornata del campionato di prima divisione regionale 1/ Sicilia. Nonostante la sconfitta, il confronto ha regalato ai tifosi emozioni intense e un gioco di alto livello. La partita è stata una lotta punto a punto fin dai primi minuti, con entrambe le squadre che hanno dimostrato grande equilibrio determinazione sul campo.

Nel secondo quarto, la Meerkat era riuscita a prendere il sopravvento, accumulando un vantaggio 12 punti, guidata dall'eccezionale performance di Konstas, che ha incantato il pubblico con una straordinaria prestazione (35 punti e 22 rimbalzi alla fine). Nonostante la leadership accumulata dai suricati, la Virtus ha dimostrato grande resilienza e ha combattuto fino all'ultimo secondo, riuscendo a recuperare il gap e a forzare un tempo supplementare. Questo periodo aggiuntivo è stato caratterizzato da una tensione palpabile, con entrambe le squadre che hanno lottato su ogni pallone per ottenere la vittoria.

Alla fine del tempo supplementare, è stata la Virtus DR1 ad avere la meglio per 2 punti, lasciando la Meerkat con una sconfitta agrodolce. Entrambe le squadre hanno dimostrato una grande maturità e una forte determinazione sul campo, mostrando il potenziale di giovani talenti. La prossima sfida della Meerkat sarà il 12 novembre in casa contro Adrano: sarà già un’occasione per riscattarsi. Hanno segnato punti per la squadra di coach Sergio Trovato: Konstas 35 Paoli 10 Guastella 5 Lonatica Lo 14 Merli 10 La Rocca 3 Manenti 2 Cesano 4 Mirabella N.E., Lonatica Lu N.E., Mormino N.E.