In Sicilia nel weekend arrivano forti piogge

Un allerta incendi a febbraio in Sicilia a memoria d’uomo è davvero difficile ricordarla. Eppure oggi è stata diramata dalla protezione civile regionale per domani: il dipartimento siciliano ha emesso un avviso di allerta arancione per il rischio incendi nelle provincie di Palermo e Messina. Le temperature massime in questo giorni permangono sopra la media stagionale. Per il fine settimana è previsto un peggioramento delle condizioni meteo. Domenica sono previste forti piogge.

Piogge che se magari non sono gradite alla popolazione in generale, sono invece molto attese nelle campagne. «Le piogge della prima e della seconda decade di gennaio 2023, pur risultando di nuovo, come media regionale, inferiori alla norma, – secondo i tecnici del servizio informativo agrometeorologico siciliano (Sias) – hanno attenuato in diverse aree della regione lo stato di siccità agronomica. In molte aree interne invece, dove i quantitativi di pioggia sono stati poco consistenti, non hanno portato invece benefici nemmeno temporanei. Nel medio termine tuttavia, gli indici di siccità continuano a mostrare un quadro di diffuso grave deficit, che necessiterebbe di piogge abbondanti per essere superato».

«Le piogge attese nel fine settimana, – aggiungono dal Sias – anche se promettono accumuli significativi compresi quasi ovunque tra 20 e 50 mm, si prevede che potranno di nuovo attenuare la siccità agronomica, senza tuttavia poter contribuire alla ricostituzione delle riserve idriche, che richiederebbe ulteriori fenomeni significativi successivi che attualmente non sembrano ancora delinearsi».