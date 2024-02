Arte floreale, gli 80 anni di Carmelo Antonuccio festeggiati a Scicli

Scicli - Nato il 7 febbraio 1944 a Milazzo.

Festa di compleanno ieri per Carmelo Antonuccio, maestro di tante generazioni di fioristi italiani, che sono venuti a Scicli da ogni parte d'Italia per festeggiare le ottanta candeline del loro mentore.

Una cinquantina di fioristi italiani hanno trascorso due giorni a Scicli, ospiti di Giuseppe Grimaldi, per dare il tributo di riconoscenza al loro maestro, un artista che ha instradato i propri discepoli lungo la strada della professione.

Ha voluto partecipare con una videochiamata l'insegnante di fama internazionale, lo svizzero Peter Hess. Tanta commozione e testimonianze di riconoscenza per Antonuccio, famoso per il suo estro creativo nelle composizioni floreali. Celebrato oggi per la sua capacità di formare i suoi figli d'arte.