Il Cuore di San Valentino, un regalo per ricordare l'Amore

Scicli - In occasione della festa più romantica dell'anno, che cade il 14 febbraio, la Pasticceria Cannolia è felice di presentare il suo capolavoro di San Valentino: il Cuore di San Valentino, un dolce unico e avvolgente che incarna l'essenza stessa dell'amore.

Il Cuore di San Valentino è una creazione straordinaria, frutto della maestria pasticcera, preparata con lievito madre, frutti rossi, amarene, cremino di pistacchio e vaniglia. Un'armonia di sapori che si fondono delicatamente in una soffice nuvola di dolcezza, catturando l'attenzione degli amanti dei dolci, in particolare di quelli che festeggiano l’amore.

Ciò che rende questo dolce veramente speciale è la sua presentazione. Glassato con cioccolato ruby e decorato con diamanti di pistacchi tostati, il Cuore di San Valentino è un'opera d'arte che colpisce la vista tanto quanto il palato. Il tocco finale è dato dalla crema spalmabile al pistacchio, che aggiunge un'ulteriore dimensione di gusto e piacere.

Ma non è tutto. La Pasticceria Cannolia ha scelto di custodire questo capolavoro nell'esclusiva scatola di latta, trasformando il Cuore di San Valentino in uno scrigno che raccoglierà i sogni e i ricordi degli innamorati. Un simbolo di un amore che durerà per sempre.

Il Cuore di San Valentino è disponibile al costo speciale di 29 euro. Per coloro che desiderano essere tra i 25 fortunati, è consigliabile effettuare la prenotazione in anticipo nella bottega Cannolia di Via San Bartolomeo, 10 o tramite WhatsApp al 351 7623343.

Celebrate l'amore in modo unico e raffinato con il Cuore di San Valentino. Solo 25 fortunati, solo 25 momenti indimenticabili. L'amore non è mai stato così dolce.