Incidente mortale sulla Maremonti, muore Nicolò Fazzone, 52 anni

Un incidente stradale mortale si è verificato questa mattina lungo la Maremonti, la strada provinciale che collega Siracusa ai paesi della zona montana. A perdere la vita nel sinistro è stato un agente di polizia penitenziaria di 52 anni, Nicolò Fazzone. L’uomo, originario di Palermo, era residente a Melilli (nel Siracusano). In servizio nel carcere di Augusta, di recente era stato distaccato nel penitenziario di Siracusa, in contrada Cavadonna.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe perso il controllo della propria auto per cause che sono ancora in fase di accertamento. A lanciare l’allarme sono stati alcuni automobilisti che transitavano sulla Maremonti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto il corpo del 52enne rimasto intrappolato tra le lamiere dell’abitacolo della macchina che era finita su un terreno. Secondo le informazioni fornite dalla polizia municipale del capoluogo aretuseo, il pubblico ministero di turno ha disposto il sequestro della salma.