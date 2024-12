L’ASP di Ragusa adotta i nuovi codici colore per classificare le urgenze al Pronto Soccorso

Ragusa - In ottemperanza alle indicazioni dell’assessorato regionale della Salute, già dalle 10 di questa mattina, l’ASP di Ragusa, nei tre Pronto Soccorso di competenza, ha adottato i nuovi codici colore per classificare le priorità d’urgenza. I tradizionali codici Bianco, Verde, Giallo e Rosso sono infatti sostituiti da: Bianco - Non urgenza (l’attribuzione di questo codice, assegnato dal medico al termine della visita, comporta un pagamento per l’utente di 25 euro); Verde - Urgenza minore (condizione stabile senza rischio evolutivo che solitamente richiede prestazioni diagnostiche semplici); Azzurro - Urgenza differibile (condizione stabile con sofferenza che richiede prestazioni diagnostiche complesse); Arancione - Urgenza (rischio di compromissione delle funzioni vitali); Rosso - Emergenza (interruzione o compromissione di una o più funzioni vitali).

Al loro arrivo in Pronto Soccorso tutti i pazienti vengono accolti e valutati dal Triage; questa attività prevede che un infermiere, specificatamente formato, si occupi della valutazione e presa in carico delle persone che si rivolgono al Pronto Soccorso e definisca le priorità di accesso al trattamento.