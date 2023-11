Scicli - "In considerazione che al Convento della Croce in Scicli in atto persistono lavori che interessano l’80% circa del dell’area visitabile, da lunedì 13 novembre 2023 il sito rimarrà chiuso fino a data da destinarsi".

A comunicarlo è l'Assessorato ai beni culturali e dell'identità siciliana della Regione da cui dipende l'Ente Parco archeologico di Kamarina e Cava Ispica che gestisce il sito culturale.