Rottamazione quater, pagamento seconda rata: scadenza

Roma - È fissata per il 30 novembre la scadenza per il pagamento della seconda rata della Rottamazione quater. Coloro che hanno fatto ricorso alla definizione agevolata delle cartelle hanno già versato la prima tranche entro il 30 ottobre. Dopo la seconda rata in scadenza alla fine di questo mese, le restanti andranno saldate entro il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

La scadenza

L'importo delle prime due rate è più elevato rispetto alle rimanenti e ammonta per ciascuna rata al 10% del totale dovuto. Per tanto, alcuni contribuenti potrebbero avere difficoltà nel saldare la tranche entro il 30 novembre. C'è però una tolleranza di 5 giorni, che sposta per tanto il termine ultimo per il pagamento della seconda rata al 5 dicembre.

Come rimandare il pagamento

Chi ha problemi di liquidità può ritardare il versamento effettivo della seconda rata pagando con carta di credito: in questo modo l'addebito della spesa viene posticipato di 30 giorni. In questo modo si riesce a restare nei termini previsti dalla Rottamazione quater (e non vedere decadere la propria definizione agevolata), ma anche a non privarsi della somma dovuta immediatamente. Se, ad esempio, il pagamento con carta di credito avviene entro il 1° dicembre (quindi nei termini previsti), la banca verserà la somma solo il 1° gennaio. Naturalmente occorre tenere in considerazione il proprio plafond disponibile e l'ammontare dei pagamenti della rottamazione.

L'incasso dello Stato

«La Rottamazione Quater finora ha generato risultati ottimi, il Governo si è ritrovato un tesoretto di circa 1 miliardo di euro perché 3.8 milioni di italiani hanno aderito a questo provvedimento. Il dato eclatante è che l'incasso è stato finora superiore alle aspettative, il budget della tesoreria del Mef aveva previsto per l'incasso delle rate della rottamazione per l'annualità 2023 (ovvero prima rata di ottobre e seconda di novembre) un totale d'incassi intorno ai 3 miliardi di euro ma sembra che la strada percorsa abbia dato risultati ancora più importanti, superando le aspettative». Lo afferma Ezio Stellato, Presidente del Cesfi (Centro Studi sulla Fiscalità Internazionale).