Siracusa-Gela: il 7 dicembre apre il tratto Ispica-Pozzallo-Modica

Modica - Il prossimo 7 dicembre alle 12 si inaugurerà ufficialmente l’apertura del tratto autostradale Ispica-Pozzallo-Modica. I lavori sulla Siracusa-Gela, allo svincolo di Rosolini, dopo l’interruzione estiva dei cantieri erano stati ripresi il 4 settembre.

Per gli ulteriori 17 km fino a Ragusa c’è già la copertura finanziaria per 350 milioni di euro ed è in corso la progettazione esecutiva per il lotto 9 fino a Scicli mentre per i lotti 10 e 11 ci sono i progetti preliminari per un importo complessivo pari a 598.848.161,24 euro, anche se serve l’aggiornamento alla normativa tecnica vigente.