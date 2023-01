Le nuvole Mammatus a Santa Croce

Santa Croce Camerina - Pubblichiamo un'immagine di una formazione di nuvole "Mammatus" formatesi domenica pomeriggio nella periferia di Santa Croce Camerina . Questi i dati tecnici: CANON EOS RA CANON RF zoom 15-35 mm @ 20 mm. f/8 Posa di 1/1000 secondo a iso 400. Lo scatto è di Gianni Tumino. ᐧ

Si chiamano anche “nubi a grappolo” o “nubi mammellari“, a causa della forma che assumono. É più probabile vederle quando ci sono condizioni di aria estremamente umida nei bassi strati, quando si verifica un temporale e ad alta quota non c’è troppo vento (in quel caso si sfilaccerebbero facilmente). La Sicilia, in questi giorni, sta facendo i conti con freddo e umidità, quindi non è insolito che sia avvenuto questo fenomeno.

Le nubi Mammatus si formano in casi rari quando si verificano due processi simultanei. Derivano dall’incontro tra intense correnti ascensionali e un alto tasso di umidità presente nei bassi strati. Queste spettacolari nubi sono sempre associate ai fenomeni temporaleschi e si formano nella parte del temporale meno attiva dove è presente uno strato d’aria più secca.