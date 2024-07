Libri, il Pettirosso di Antonio

Comiso - Apheron è un ragazzo che oltre ad avere un nome strano, non ha mai smesso di disegnare fin da quando era un bambino. Ma c'era una cosa che nessun'altro era in grado di fare: riusciva a far danzare una teiera senza toccarla, e come se non bastasse, scopre pure di far parte di un mondo ben più vasto della sua immaginazione.

Si intitola "Il pettirosso di carta" il libro del comisano Antonio Scribano, un romanzo di avventura di genere “fantastico” ambientato in Sicilia. Tra tante peripezie e dissidi personali, il pettirosso di carta prende forma nel periodo della pandemia. Tradizione e mistero in un luogo senza tempo. Personaggi carismatici, tra il grottesco e l’insolito. Il protagonista è un comune adolescente “scombinato” amante del disegno. Si imbatte in un viaggiatore mistico, in statue “cocciute” e serpenti di fuoco. Un viaggio attraverso il folclore siciliano.