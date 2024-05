Madonna delle Milizie e teste di turco, se ne parla all'Università

Catania - Martedì 28 maggio alle 12, nell'aula "21 marzo" di Palazzo Pedagaggi (Dipartimento di Scienze politiche e sociali), la prof.ssa Sherine Hafez (University of California – Riverside) terrà una lezione-conferenza dal titolo "Food, Ritual and Performance in Sicily". L’antropologa Sherine Hafez è Full Professor di "Gender and Sexuality Studies". Attualmente conduce una ricerca in Sicilia (invitata dal prof. Paolo Militello in qualità di Visiting Researcher Fulbright del DSPS) sulle rappresentazioni di Arabi e Musulmani nella cultura siciliana e, in particolare, nella "sacra rappresentazione" della Madonna delle Milizie di Scicli.

La lezione-conferenza si concentrerà sul caso-studio del dolce sciclitano “Testa di Turco”, per mostrare come il cibo trascenda i limiti di tempo e luogo per servire come insieme identitario commemorativo. La lezione sarà preceduta dai saluti istituzionali della direttrice del Dipartimento DSPS, prof.ssa Pinella di Gregorio, del presidente del corso di laurea in Storia e cultura dei Paesi mediterranei, prof. Vincenzo Maimone, e della delegata Erasmus edInternazionalizzazione del DSPS, prof.ssa Daniela Fisichella.