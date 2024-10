Mauro e Ibleacque: Querelato, non indietreggio di un millimetro su legalità

Ragusa - Il Consigliere Comunale di Ragusa Gaetano Mauro ha ritenuto doveroso, nel corso della seduta di ieri del consiglio comunale, condividere con i propri concittadini la notizia della querela per diffamazione presentata nei suoi confronti dall’amministratore unico di Ibleacque e da quattro soggetti, risultati vincitori di concorsi che, grazie alle sue denunce, sono stati annullati per ben due volte.

Il Consigliere Mauro ha sottolineato come questa querela, pur legittima, appaia a suo avviso come un tentativo di intimidazione volto a far tacere chi ha avuto il coraggio di sfidare il potere, ottenendo riscontri concreti sulle proprie denunce.

“Forse dimenticano che ci troviamo in Italia e non nella Corea del Nord,” ha dichiarato Mauro, aggiungendo che non ha alcuna intenzione di arretrare, nemmeno di un millimetro, rispetto alla sua battaglia per la legalità. Durante il suo intervento, Mauro ha espresso piena fiducia nell’operato della Procura di Ragusa, dando inoltre il suo benvenuto al nuovo Procuratore, il dott. Puleio. Ha ribadito che la sua lotta non è solo una questione di legalità, ma soprattutto un atto di speranza per le nuove generazioni, affinché possano crescere in una città dove il merito e le capacità personali prevalgano su favoritismi e ingiustizie.

“Le persone che incontro per strada mi chiedono di non fermarmi, e io non tradirò la fiducia dei miei concittadini per paura delle ritorsioni di chi oggi cerca di colpirmi,” ha proseguito il Consigliere. Ha voluto infine ribadire il suo impegno a proseguire con determinazione la propria attività politica, libera da intimidazioni e condizionamenti, nell’interesse della difesa dei diritti di tutti i cittadini ragusani. Mauro ha concluso la sua dichiarazione affermando che continuerà ad affrontare con spirito di servizio e passione le sfide che la sua azione politica richiede, ponendo al centro sempre e solo il bene della comunità.