Marica e il Santone Khadir, i familiari partono alla volta di Lecce

Scicli - Si paragona a San Giovanni Battista il santone Khadir, il delirante personaggio di Miggiano, nel leccese, che ha reso in schiavitù Marica da Scicli e Luigi, un ex elettricista oggi suoi adepto.

Nel disperato tentativo di sottrarre Marica, già cameriera in un noto ristorante-pizzeria di Scicli, alle grinfie di questo pseudo profeta, autodefinitosi "fratello di Gesù", il fratello di Marica, Luca e la mamma Maria Concetta sono partiti oggi da Scicli alla volta di Miggiano nel tentativo di recuperare la ragazza.

A nulla sono valsi gli appelli di papà Silvio, un passato da vigile urbano e appassionato pescatore nella borgata di Sampieri, a nulla le preghiere in Tv del fratello Luca e di mamma Maria Concetta. Marica continua a rifiutare le cure (è anemica) e persino le analisi del sangue prescrittele dal medico di famiglia in Sicilia. Marica e Luigi sono stati ridotti in uno stato di plagio da Khadir, che li costringe a digiuni di quattro giorni. La ragazza pare che ora vada a lavorare per tre giorni la settimana al fine di portare i soldi al suo "dio spirituale" che ne gestisce le finanze e i bisogni.

Ha lasciato Sampieri di Scicli il 28 agosto del 2023 e da allora non ha più voluto saperne della famiglia di orgine. Il caso sta riproponendo a livello nazionale il tema della soppressione del reato di plagio (avvenuta nel 1981 perchè dichiarato incostituzionale) e del vuoto normativo che governa questa materia.