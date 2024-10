Si gira ad Avola film Lupo 2 Codice Rosso, Tony Sperandeo è un poliziotto

Avola - Per la seconda volta nella sua carriera cinematografica Tony Sperandeo è un poliziotto anzichè un mafioso. Accadde nel film "Non parlo più", dedicato a a Rita Atria nel 1994, e ora nella produzione locale di "Lupo2 Codice Rosso" di cui è regista l'ex poliziotto Corradi Di Rosa, le cui riprese sono in corso ad Avola. Nel cast anche lo sciclitano Enzo Ina, nei panni di un mafioso appartenente a una tradizionale famiglia d'onore siciliana, che interpreta un personaggio un po' stravagante.

Nel cast anche Laura Quattrocchi, Carmelo Arancio, Domenico Centamore diventato famoso per la magnifica interpretazione ne "La Matassa" di Ficarra e Picone.