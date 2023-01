Messina Denaro: "Perchè mia figlia è arrabbiata con me?"

Trapani - Matteo Messina Denaro ha due figli: Lorenza e Francesco. Della figlia si sa tutto: il nome, la madre, le scelte che l'hanno portata a separare la propria vita dall'ombra pesante di un padre che forse non ha mai visto. Ha trascorso l'infanzia e l'adolescenza in casa della nonna, poi con la madre ha cambiato residenza. Dell'altro figlio si sa invece che si chiama Francesco, come il nonno, ed è nato tra il 2004 e il 2005 in provincia di Trapani.

Lorenza si chiama così perché porta il nome della nonna Lorenza Santangelo, la moglie di don Ciccio, Francesco Messina Denaro, il padre del boss Matteo. Lorenza Alagna è nata nel 1996, è figlia di Francesca Alagna, e ha deciso: «Non voglio saperne niente», ha detto la ragazza 26enne raggiunta a Castelvetrano dai cronisti del Il Fatto Quotidiano. Mai conosciuta, ha confidato a un amico il boss, anche se la donna e la ragazza sono state accolte sin dal primo momento a casa della madre del boss a Castelvetrano. Se ne sono andate solo nel 2013. Nel 2021 Lorenza ha avuto un bimbo. Matteo è nonno.

Nei diari, le agende, i pizzini del boss emergono le difficoltà nel poter creare un rapporto con la figlia: «Perché mia figlia è arrabbiata con me?».