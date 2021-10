Meteo, ponte d’Ognissanti bagnato: il sole torna martedì

Ragusa - Il ciclone Apollo se n’è andato ma i suoi strascichi si faranno sentire ancora per un paio di giorni. Secondo le previsioni meteo dell’Aeronautica, domenica 31 ottobre ci sarà ancora cielo coperto e pioggia debole, che proseguirà fino al pomeriggio di lunedì primo novembre. In tutto sono attesi circa 15 mm di pioggia. Un Ponte di Ognissanti umido e nuvoloso, ma senza precipitazioni di rilevante intensità.

L’appuntamento col sole pieno in cielo è rinviato a martedì, quando i venti soffieranno più forti spazzando via le ultime nubi. Anche mercoledì e giovedì il tempo sarà sereno - come su gran parte della Sicilia - e le temperature, che nelle prossime 48 ore resteranno tra i 20°C di massima lungo la costa e i 13°C di minima nell’entroterra, saliranno di 2-3 gradi in entrambi i valori.