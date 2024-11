Mobilità dolce, Modica Innova, un progetto dell'assessore Antonio Drago

Modica - Modica innova, una maratona digitale di tre giorni per progettare il futuro della città.

Deloitte è partner del Comune di Modica Modica che si prepara a vivere un’esperienza innovativa che mira a trasformare la mobilità urbana in chiave sostenibile.

Grazie all’iniziativa Modica Innova Hackathon, un evento di tre giorni che prenderà il via il 15 novembre a Valata Minusa, il Comune di Modica si pone come laboratorio di innovazione sociale, con un focus particolare sull’incentivazione della mobilità dolce. La maratona digitale vedrà coinvolti esperti, professionisti, aziende locali e istituzioni in un percorso di co-creazione per rispondere alle sfide ambientali e sociali del presente.

Il progetto voluto dall’assessore alla Innovazione Antonio Drago in collaborazione con partner pubblici e privati, vuole segnare il nuovo riferimento per l’imprenditorialità giovanile e la co-creazione di soluzioni a problemi sociali locali. Tre giorni di studi, lavoro e analisi.

Il 15 e 16 novembre, sotto la supervisione di esperti del settore, i partecipanti alla maratona digitale lavoreranno a stretto contatto per sviluppare sei progetti innovativi sul tema della mobilità dolce. I gruppi di lavoro saranno supportati da 30 professionisti selezionati, sotto l’occhio attento di Valentina Galasso, Senior Expert di Deloitte e Presidente del Comitato 2.4 della PIARC (Associazione Mondiale della Strada), che guiderà i lavori grazie alla sua esperienza pluriennale sui Sistemi di Trasporto Intelligente. 30 i professionisti selezionati , 6 progetti di mobilità da presentare, oltre 50 le aziende locali coinvolte.

“Si tratta di un approccio che vuole creare un ecosistema imprenditoriale più solido che come amministrazione comunale vogliamo affermare - ha detto Antonio Drago- attraverso una combinazione che permette di creare percorsi di co-progettazione che mettono al centro le esigenze delle comunità locali, trasformando idee in progetti concreti ed efficaci”.

Il 17 novembre i progetti sviluppati durante i due giorni di lavoro verranno presentati alla cittadinanza presso l’Auditorium Pietro Floridia, in Piazza Matteotti, alla presenza delle autorità locali, degli esperti del settore e dei rappresentanti delle aziende coinvolte. Questo momento di condivisione e confronto sarà anche l’occasione per premiare le soluzioni più promettenti, quelle che, in base alla valutazione della giuria, avranno il maggior potenziale di impatto per la città.