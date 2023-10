Modica, ricordata la maestra Maria Arestivo

Modica - Domenica primo ottobre resterà vivo nella memoria di 17 alunni che hanno condiviso i 5 anni delle scuole elementari dal 1962 al 1967 con la loro maestra Maria Arestivo.

Puntuali si sono dati appuntamento alle 8:30 davanti al portone delle Scuole Elementari Centrali, già direzione didattica statale primo circolo di Corso Garibaldi (alias la Via Longa per i modicani), e al suono della campanella emozionati hanno ripercorso le scale per raggiungere l'aula che li accolse 61 anni fa per la prima volta.

News Correlate A Modica si ricorda la maestra Maria Arestivo

Successivamente si sono trasferiti nel piccolo slargo al numero davanti alla casa dove visse la maestra Corso Umberto I°, 132: sotto la chiesa di San Pietro dove c'erano ad aspettarli i loro familiari, i pronipoti della maestra, i docenti, i relatori del convegno a lei dedicato e il Sindaco Maria Monisteri.

La celebrazione è iniziata con la lettura delle motivazione del ricordo da parte di Gianni Arrabito. Gli alunni chiamati all'appello insieme hanno scoperto la targa celebrativa in ricordo della maestra.

Il gruppo si è trasferito al Palazzo della Cultura nella sala conferenze Triberio, dove sono intervenute le relatrici la dott.ssa Giovanna Criscione, già Provveditore agli studi provincia di Ragusa e direttore tecnico provincia di Ragusa, la Dirigente Scolastico Grazia Basile, dell'Istituto Comprensivo Santa Marta - E. Ciaceri e l'insegnante Teresa Di Martino, docente in pensione.