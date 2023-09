A Modica si ricorda la maestra Maria Arestivo

Modica - Il primo ottobre del 1962 per un gruppo di bambini appena "diplomati" dall'asilo fu un giorno speciale della loro vita.

Parte di loro timorosi, altri contenti, accompagnati dai loro genitori, oltrepassavono la soglia delle Scuole Elementari Centrali "Ra' Via Longa" di Modica, la vioa Garibaldi.

Mamme gioiose affidarono i loro figli alla nostra Maestra Maria Arestivo (1904-1983).

Ancor oggi a distanza di 61 anni del loro primo giorno di scuola, questi ex bambini, domenica il 1° ottobre 2O23 celebrano in suo ricordo con la scopertura di una targa in ceramica commemorativa per il 40° anniversario della dipartita della loro Maestra. Tutti all'unisono per le 9:30 riuniti davanti la casa dove lei visse in Corso Umberto, 132, sotto San Pietro, alla presenza del Sindaco Monisteri, dei familiari, della Dottoressa Giovanna Criscione già provveditore Direttore Tecnico provincia di Ragusa, della Professoressa Grazia Basile Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo Santa Marta - E Ciaceri di Modica, dall' amica maestra Teresa Di Martino e di Gianni Arrabito.

Trascorsi i 61 anni di quel lunedì primo ottobre 1962 i bambini ormai più che cresciuti e anche nonni hanno ancora vivi aneddoti ed insegnamenti. Dopo la cerimonia per le 10 presso il Palazzo della Cultura sala Triberio si terrà il Convegno dal titolo IL PRIMO OTTOBRE SUONAVA LA CAMPANELLA

Gli alunni Salvatore Caruso, Carmelo Selvaggio, Giorgio Candiano, Salvuccio Roccasalva, Pietro Di Martino, Mario Poidomani, Fabio Ornato, Renato Scollo, Roberto Scollo, Giovanni Carpenzano, Carmelo Aurnia, Salvatore Floridia, Claudio Muccio, Roberto Iacono, Angelo Iozzia, Michelangelo Vaccaro.