Morto di infarto al Pta senza medico, parla l'Asp di Siracusa

Pachino - Sebastiano Morana, agricoltore di 38 anni di Pachino, è morto tre giorni fa dopo un attacco cardiaco. Nel presidio sanitario d’emergenza non c’era neppure un medico.

L’Asp di Siracusa ha spiegato di aver "fatto tutto quello che poteva per coprire i turni. In ogni caso per quanto appreso dal dirigente del servizio è stata prestata comunque tutta l’assistenza possibile ed immaginabile sia dalle strutture Asp che dalla centrale operativa di Catania".

"Data la diagnosi effettuata con l’ausilio degli emodinamisti dell’ospedale Umberto I di Siracusa e del medico della Centrale operativa l’arresto cardiaco fulminante non ha permesso ulteriori interventi" fanno sapere dall'azienda sanitaria.

Il commissario dell’Asp di Siracusa, Salvatore Lucio Ficara, ha aggiunto: "Il personale che ha prestato soccorso al 38enne ha operato in tempi celerissimi per quanto mi viene riferito attivando tutti gli uomini e i mezzi a disposizione. In ogni caso va il nostro cordoglio alla famiglia del signor Morana".

Sulla vicenda i carabinieri di Pachino stanno effettuando accertamenti per verificare eventuali responsabilità nella gestione dei soccorsi. Proprio di recente il sindaco di Pachino Carmela Petralito aveva incontrato i vertici dell’azienda sanitaria di Siracusa per chiedere interventi per garantire la presenza di medici nel presidio sanitario.