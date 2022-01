No Paura Day a Catania, la democrazia ha fallito VIDEO

Catania – La democrazia ha fallito. Se con gli attuali record di contagi significa lasciar ammassare centinaia di manifestanti senza mascherina - ululanti nello stesso microfono contro la stampa, la campagna vaccinale e il governo - vuol dire che nel sistema democratico c’è qualcosa che non va. Nei video allegati, alcuni momenti del “No Paura Day” catanese, il sit-in organizzato sabato scorso dai senatori Gianluigi Paragone e Mario Giarrusso nel capoluogo etneo.

Per i militanti della formazione politica “ItalExit” - che confondono la libertà di pensiero con la libertà di menzogna, in nome della quale non esitano a congestionare ospedali e far ammalare il prossimo - i dati su positivi, ricoveri e decessi sono solo “terrorismo”. È proprio grazie a persone come queste, prive di ogni nozione scientifica e regola di convivenza civile, che è stato necessario introdurre quel super green pass che ripudiano. Sul palco è intervenuto perfino un maresciallo dell’Aeronautica militare, Francesco Ferrara, che vediamo nell’ultimo filmato. Lasciamo ai lettori ogni altro commento.