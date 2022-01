Cosa si può fare senza super green pass, ancora per poco

Da oggi, lunedì 10 gennaio, chi non possiede il super green pass da vaccino o guarigione non potrà più né salire sui mezzi di trasporto – inclusi quelli locali e regionali – né frequentare:

- spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all’aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati)

- eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all’aperto

- alberghi e strutture ricettive

- feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose

- sagre, fiere e centri congressi

- ristoranti e bar al chiuso e all’aperto

- impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici

- piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto

- centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all’aperto

Il governo amplia cosi attività e servizi a cui già col decreto di fine anno aveva esteso il super green pass:

-piscine, palestre e sport di squadra al chiuso

-musei e mostre;

-centri benessere al chiuso

-centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche);

-parchi tematici e di divertimento;

-centri culturali, centri sociali e ricreativi (esclusi i centri educativi per l’infanzia) al chiuso

-sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.

Dal 20 gennaio, inoltre, il super green pass sarà obbligatorio per lavoratori e clienti dei servizi alla persona, come estetisti e parrucchieri; e dall’1 febbraio sarà esteso anche a lavoratori over 50 e clienti di:

- servizi commerciali e finanziari, come le banche

- negozi e centri commerciali

- uffici pubblici, Comuni, Province, Regioni, Poste, Inps, Inail, ecc.

Dunque, si fa prima a dire cosa è ancora possibile fare col pass base. In sostanza, con il tampone negativo - molecolare o rapido, entro 72 o 48 ore - è ancora possibile recarsi fino al 19 gennai dal parrucchiere o dall’estetista, e fino al 31 in banca, negozi e uffici pubblici. L'esecutivo ha però deciso una speciale deroga: fino al 10 febbraio, per tutti i cittadini delle isole minori che si devono spostare per motivi di studio e salute, basterà ancora il certificato base. Stessa deroga, per un mese, sul trasporto scolastico dedicato, come gli scuolabus, che non è stato equiparato a trasporto pubblico locale. In pratica, fra 30 giorni, potranno usare il green base solo gli under 40 e solo:

- per usufruire di servizi essenziali (alimentari, farmacie, edicole e tabacchi);

- farsi una passeggiata all’aperto con la Ffp2

-recarsi su un luogo di lavoro se non compreso nella suddetta lista, se l’azienda privata glielo consentirà, raggiungendola a piedi o con mezzi privati. A meno che non volere pagare una multa che, a seconda dei casi, varia dal 100 (per chi non si vaccina) ai 1.500 euro (per chi si reca a lavoro o in altro luogo). Di fatto, l’obbligo vaccinale per tutti c’è già.