Panettonissimo: Un Tuffo nei Segreti del Panettone Artigianale di Scicli

Scicli - La stagione natalizia è alle porte e, per celebrare l'autenticità delle festività, Cannolia è felice di annunciare "Panettonissimo", un evento gratuito per gli amanti del buon cibo indecisi su quale panettone scegliere a Natale.

In un mondo invaso da pubblicità che promettono il 'miglior panettone', sorgono dubbi: è davvero la scelta giusta per te? Attraverso questo evento, si parlerà dei segreti del vero panettone artigianale con consigli su come distinguere quelli autentici da quelli contraffatti spesso presenti in pasticcerie, alcuni dei quali proposti anche a prezzi elevati.

Quando: Domenica 26 novembre dalle 16 alle 20

Dove: A Scicli, in Via San Bartolomeo, 10

Cosa Aspettarsi:

Durante "Panettonissimo", si avrà l'opportunità di immergerti nell'arte e nella passione che caratterizzano il Panettone Artigianale di Scicli. Da diversi anni, Cannolia si impegna a creare un prodotto unico, privo di conservanti, che cattura l'anima autentica della Sicilia.

Degustazione Guidata per assaporare le diverse varianti del nostro Panettone, dai classici alle innovazioni più gustose come il Panettone al cioccolato glassato al pistacchio e l'Agrumato di Sicilia. Ogni morso è una promessa di genuinità e tradizione.

Mostra delle Materie Prime: Cannolia svela i segreti dietro il suo Panettone, mostrando tutte le materie prime utilizzate. Dalle farine più ricercate al prezioso lievito madre, vedrete con i tuoi occhi l'artigianalità che rende il prodotto Cannolia un'esperienza culinaria senza pari.

Offerta del Giorno: Durante l'evento, ci sarà uno sconto speciale su tutti gli acquisti effettuati quel giorno, così da assicurare il Panettone Artigianale a un prezzo speciale.

Prenotazioni Natalizie: Avrete la possibilità di prenotare i Panettoni durante l'evento, con l'offerta del giorno e ritirandoli in negozio in occasione del Natale. Una splendida opportunità per regalare o goderti i Panettoni artigianali durante le festività.

"Unisciti a noi per un pomeriggio di gusto, tradizione e autenticità. "Panettonissimo" è l'evento imperdibile per chi ama vivere il Natale con il palato", annuncia Cannolia.

Per ulteriori informazioni, chiama o scrivi tramite whatsapp il servizio clienti al 3517623343.

"Cannolia è un emblema dell'autenticità e dell'artigianalità a Scicli. Da sempre, ci impegniamo a offrire prodotti di alta qualità che raccontano la storia e le tradizioni della nostra amata Sicilia. Con "Panettonissimo", condividiamo la magia del Natale attraverso il gusto e l'esperienza culinaria unica del nostro Panettone Artigianale".