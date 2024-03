Passaporto in posta: come fare per ottenerlo

Ecco come fare il passaporto in posta e non in questura come è accaduto fino ad oggi.

I cittadini italiani avranno quindi una duplice possibilità per ottenere il proprio passaporto.

In questo articolo vedremo quindi:

Cos’è il passaporto elettronico e a chi serve

il progetto polis legato ai servizi telematici della Pubblica amministrazione

rilascio del passaporto in posta: requisiti

Come richiedere il passaporto in posta

Chiunque voglia viaggiare oltre i confine dell’Unione Europea lo può fare solo se in possesso di un passaporto elettronico personale, il documento d’identità valido anche al di fuori dei confini statali ed europei (o alcuni stati in cui vigono particolari accordi), dove è sufficiente avere la carta d’identità.

Il passaporto elettronico si presenta come un piccolo “libretto” composto da 48 pagine: all’interno copertina esterna presenta un microchip che contiene i dati personali dell’individuo mentre nelle prime pagine vengono riportati per iscritto i dati personali, una foto, le impronte digitali ( solo dai 12 anni in su) e la firma digitalizzata (solo dai 12 anni in su).

Al giorno d’oggi tutti, ma proprio tutti, bambini e neonati compresi, dal 20 maggio 2010 possono viaggiare oltre i confine dell’Unione Europea solo se in possesso di un passaporto elettronico personale.

Inoltre dal 27 Giugno 2012 non esiste più la possibilità per un genitore di avere sul proprio passaporto anche i dati e la foto dei propri figli.

Rimangono, però, validi fino a scadenza i passaporti così creati in precedenza.

Quindi anche un neonato deve avere il proprio passaporto personale.

Il Progetto Polis e i servizi per la Pubblica Amministrazione

Uno dei punti del Progetto Polis consiste nell’implementare i servizi telematici della Pubblica amministrazione all’interno degli uffici postali e questo è possibile grazie allo “sportello unico“.

Gli sportelli unici all’interno dei vari uffici postali verranno attivati in prossimità nei 6.933 Comuni con popolazione inferiore a 15mila abitanti.

Inoltre il progetto polis prevede che con la creazione dello sportello unico ci sarà la possibilità di richiedere anche la carta d’identità, certificati anagrafici, certificati giudiziari, certificati previdenziali e affini (da febbraio).

Rilascio del passaporto in posta: requisiti

Dopo aver introdotto il Progetto Polis grazie al quale le Poste potranno svolgere alcuni servizi della pubblica amministrazione, arriviamo alla questione passaporto ottenibile in posta.

Uno dei requisiti fondamentali per ottenere il passaporto in posta, come anticipato, è quello di risiedere in un comune con meno di 15mila abitanti.

In tutto, gli uffici postali coinvolti dal progetto saranno circa settemila.

Inoltre sarà possibile solo a partire da dicembre 2023.

Come richiedere il passaporto in posta

La richiesta del passaporto in posta non differisce da quella usuale, utilizzata in questura.

Come prima cosa si dovrà scaricare il modulo di richiesta del passaporto direttamente dal sito della polizia dello Stato.

A questo punto, per chi si rivolge in questura serve la richiesta di un appuntamento da fare tramite il

portale https://www.passaportonline.poliziadistato.it (al quale si accede con SPID o CIE).

Si compilano i campi con i dati richiesti e si prende un appuntamento presso l’ufficio passaporto di competenza.