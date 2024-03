Pierpaolo Piccioli, il saluto: Siamo troppo giovani per restare senza sogni

Roma - «Siamo troppo giovani per essere già senza sogni». Tre striscioni appesi nel cortile interno di Palazzo Mignanelli, a piazza di Spagna, e un lungo applauso per salutare Pierpaolo Piccioli, l'ormai ex direttore creativo di Valentino dopo l'annuncio, inatteso, dell'addio alla storica maison. I dipendenti hanno espresso con un lungo applauso il loro affetto al designer originario di Nettuno. Nel carosello di immagini postate da Piccioli sul suo profilo Instagram anche l'abbraccio con l'imprenditore Giancarlo Giammetti, socio di Valentino Garavani.

Intanto, a seguito dell'ultimo annuncio organizzativo riguardante la direzione creativa della maison, che ha visto l'uscita di Pierpaolo Piccioli dopo 25 anni, la Valentino conferma in una nota che non presenterà le sue prossime sfilate Uomo e Alta Moda previste per giugno.

Dopo il dispiacere e lo sgomento per la notizia, si è scatenato il toto-nomi per il successore di Piccioli con addetti ai lavori e fashion addicted in fervente attesa di scoprire chi guiderà la prossima era della storica casa di moda romana. Voci sempre più insistenti indicano il nome di Alessandro Michele, già mente visionaria dietro al rilancio globale di Gucci. Anzi, c’è chi dice che abbia già firmato, proprio questo weekend.