Guida per ridurre dimensione file PDF senza perdere qualità

Il formato PDF è versatile ed ampiamente utilizzato da professionisti e studenti di tutto il mondo per la condivisione di documenti. Questo tipo di formato jolly ha numerosi vantaggi tra cui la sicurezza di conservare la formattazione originale del documento, qualsiasi sia l’apparecchio utilizzato dall’utente.

Tuttavia, i file PDF possono avere una tallone d’Achille che può creare alcuni problemi soprattutto quando si ha necessità di lavorare con grandi quantità di documenti. Se non ci si preoccupa di comprimere file PDF in modo corretto, questi possono occupare molto spazio andando ad ingolfare la rete, soprattutto se contengono immagini o grafici complessi.

In questo articolo, ti mostreremo le migliori tecniche da impiegare quando riduci PDF senza compromettere la qualità del documento.

Seguendo i consigli di questo articolo scoprirai come è possibile diminuire la grandezza degli elaborati e potrai risparmiare preziose risorse senza intaccare la qualità del documento.

Lavorare in modo ecosostenibile

La possibilità di condividere file è un punto cardine del nostro lifestyle moderno dove tutto deve essere disponibile immediatamente in tempo zero. Questo capriccio richiede il consumo di molte energie e risorse, che purtroppo non sono inesauribili sul globo terracqueo. Quindi utilizzare dei metodi di compressione dei file è un piccolo sforzo che ci permette di ridurre l’impatto delle nostre azioni sul pianeta, permettendoci di risparmiare tempo e denaro.

Chi ottimizza PDF per ridurre il peso in termini di memoria dei propri documenti ma un bene a se stesso ad al mondo intero. La riduzione delle dimensioni dei file è un ottimo modo per facilitare la condivisione e la conservazione. Molti non si rendono conto che la trasmissione in rete di documenti ed il loro stoccaggio all’interno di una data farm comporta un consumo di energia. Comprimere file PDF permette di ridurre la quantità di elettricità utilizzata per conservare o inviare un documento nel web. Moltiplicando questo beneficio per miliardi di documenti ogni giorno è possibile andare a ridurre in modo considerevole il consumo di risorse.

Come ridurre la dimensione di un file PDF

Tendenzialmente possiamo definire due soluzioni principali, ognuna ottimizza PDF con la stessa qualità ma hanno peculiarità diverse che possono aggradare oppure no, a seconda dell'utente tipo che le utilizza.

● Strumenti online: in rete esistono numerose piattaforme con soluzioni che prevedono un pagamento ad hoc o la sottoscrizione di un abbonamento mensile. Se comprimi PDF online hai il beneficio di non doverti preoccupare di installare software su ogni tuo dispositivo, puoi avere la libertà di effettuare le conversioni da qualsiasi luogo: basta una connessione ed un semplice smartphone. Esistono soluzioni professionali che permettono di ridurre le dimensioni dei file senza andare ad intaccare la formattazione ed il livello di qualità del documento.

● Software offline: la scelta di installare un programma sul proprio PC Desktop solitamente è quella preferita da chi ha necessità di maggiore controllo. Chi ottimizza PDF per uso professionale, all’interno di una azienda che tratta dati sensibili ad esempio, non può permettersi di condividere file in rete quando ha la necessità di ridurre formato PDF per lo stoccaggio nei propri server.

Consigli generali

● Comprimere le immagini: se il file da manipolare contiene molti elementi grafici o foto dettagliate, comprimerle può ridurre significativamente la dimensione del file. È possibile fare uso di un software di editing di immagini per comprimere gli elementi visuali oppure utilizzare uno dei tanti strumenti online forgiati per codesto scopo. Andando a ridurre la dimensione delle immagini è possibile guadagnare molto spazio.

● Eliminare le pagine non necessarie: se l’elaborato contiene spazi bianchi che non sono indispensabili, possiamo eliminarli, questo ci può aiutare a ridurre la dimensione del nostro elaborato. Pagine bianche o con poche informazioni di scarso valore possono essere tagliate via dal documento per alleggerire le sue dimensioni.

● Convertire il PDF in un altro formato: se non è necessario mantenere la formattazione è possibile convertirlo in uno che richiede minori risorse, come ad esempio Word o HTML. Decidi una soluzione che in genere occupa meno spazio del PDF comprimi con un tool online o offline ed il gioco è fatto! Ci sono parecchie applicazioni che permettono di svolgere questo compito facilmente con un semplice click.

Trucchi per ottimizzare le dimensioni

Oltre a comprimere file PDF, esistono anche strumenti che possono modificare i contenuti per una migliore visualizzazione su diversi dispositivi.

Questi strumenti possono:

● Ridurre il numero di font utilizzati

● Convertire i font incorporati in subset

● Rimuovere gli oggetti superflui

● Comprimere i testi

Conclusioni

Come abbiamo visto nell’articolo esistono diversi strumenti online e offline che possono essere utilizzati per questo fine. Scegliere di adottare una di queste soluzioni quando comprimi PDF, permetterà di migliorare l’efficienza del tuo lavoro e comporterà un copioso beneficio per l’intero pianeta evitando uno spreco inutile di energia elettrica.