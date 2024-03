Il pane cunzatu a Riesi

Riesi, Caltanissetta - Nei giorni scorsi a Riesi c’è stata l’apertura ufficiale di Muffuletteria, pani cunzatu bistrò, il progetto dei fratelli Sara e Giuseppe Toninelli e dello chef Enrico Pantorno. I tre soci per valorizzare il loro territorio sono partiti da uno dei prodotti più iconici del centro Sicilia, il muffuletto, un pane tipico, fatto con un mix di farina di grano tenero e di grano duro e semi di anice, realizzato generalmente durante il periodo dei morti e in particolar modo per San Martino, e hanno dato vita al loro bistrò, dove poterlo proporre durante tutto l’anno, grazie al sostegno di Invitalia per le imprese, con i fondi di Resto al sud.

La storia di una vera e propria emigrazione al contrario, perché al sud i tre sono tornati per rivalutare e valorizzare un prodotto tipico locale, in un momento in cui proprio i comuni di Riesi e Barrafranca, stando all’ultimo rapporto della Fondazione Migrantes, vantano il non invidiabile primato per l'alto tasso di emigrazione. Per dare vita al loro progetto Sara e Giuseppe sono, infatti, tornati da Milano, dove lei si occupava di confezionamento di regali aziendali di prodotti di enogastronomia, lui, un giornalista che si occupava di comunicazione istituzionale e sostenibilità, Enrico, dopo aver lavorato in diversi ristoranti siciliani, a Dubai e sugli aerei della compagnia aerea di Abu Dhabi, Etihad, come personal chef per gli ospiti della Diamond First Class ed essersi stabilito in Thailandia, ha deciso di stravolgere completamente la sua vita e quella della sua famiglia, ritornare a Barrafranca, suo paese di provenienza e contribuire con la sua cucina alla Muffuletteria.

Il pani cunzatu

La ricetta utilizzata è quella di Riesi che è simile a quelle delle altre province in cui viene realizzato, la differenza consiste nella cottura che conferisce al pane una consistenza esterna croccante e la parte interna molto soffice, si ipotizza che il nome muffuletto derivi dal francese mufflè, che vuol dire pane soffice. Mescolando la ricetta di un pane della cultura gastronomica locale a un pizzico di rivoluzione in cucina, in un locale vivace, colorato e moderno, in cui è possibile abbinare anche vini e birre siciliani, è raccontata la passione per una terra generosa, ma spesso sottovalutata.