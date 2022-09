Premio Letterario Matera, finalista neo diplomata di Vittoria

Vittoria - «La voglia di comunicare, narrare, emozionare – racconta il presidente dell'Associazione Culturale Energheia di Matera - considerando la scrittura un’arte ricca di finezza e in grado di regalare inaspettate soddisfazioni a chiunque la pratichi, e soprattutto sprigionare, assecondandola, la propria creatività; volare con la fantasia riscoprendo così il piacere di raccontare e raccontarsi, rappresentano i principi fondamentali che caratterizzano tutte le edizioni del premio internazionale». È con queste motivazioni che tanti autori da ogni parte d’Italia, giovani e meno giovani, prendono parte ogni anno al premio Letterario internazionale Energheia e tra i finalisti della XXVIII edizione 2022, è stato selezionato il racconto della neo diplomata del Liceo Classico di Vittoria, Ginevra La Barbera.

Il premio 2022, organizzato dall'Associazione Culturale Energheia di Matera, che da anni svolge la propria attività nell’ambito della ricerca e della realizzazione di iniziative legate a nuovi strumenti di espressione giovanile, ha registrato anche quest'anno la partecipazione di tanti giovani e gli elaborati sono stati valutati da un comitato di lettori, mentre i finalisti parteciperanno alla serata finale del 10 settembre, cui prenderanno parte i vincitori del premio di quest'anno di Spagna, Austria, Slovenia, Francia, Egitto, Grecia e Germania, e la giuria, composta da personalità della cultura di livello nazionale e internazionale che variano di anno in anno, tra i cui componenti si segnalano gli scrittori Alessio Arena, Beatrice Cristalli e Jennifer Guerra, assegnerà il premio 2022, in presenza dell'ambasciatore di Grecia in Italia S.E. Eleni Sourani, gli addetti culturali delle ambasciate Slovena e Spagnola e altri ospiti.

«È motivo di orgoglio che una nostra allieva arrivi in finale ad un premio così prestigioso – spiega il dirigente scolastico Emma Barrera dell'Istituto d'Istruzione Superiore “G. Mazzini” di Vittoria, che accorpa anche la sezione Scientifica e Classica – e s'inserisce nell'attività di preparazione sempre più specializzata, cercando anche di facilitare e assecondare le passioni, le inclinazioni e gli interessi personali di ogni studente, fornendo sempre tutti gli strumenti idonei, accompagnati ovviamente dai sacrifici e dalla perseveranza necessari per raggiungere obiettivi importanti come questi».

Tra gli altri finalisti, studenti e autori di Roma, Macerata, Reggio Calabria, Trieste, Siena e Messina che affrontano tematiche diverse tra loro, ma ricche di emozioni e capaci di tradurre sentimenti ed emozioni nella parola scritta. Ginevra partecipa con il racconto breve dal titolo “Oltre questo mare”. «La storia – racconta l’autrice – è ispirata alla terribile vicenda di due ragazzi iraniani, uccisi a causa della mentalità chiusa che ancora nel 2022 molti Paesi continuano a mantenere. La loro storia, da me romanzata e così simile a quella di tanti altri giovani, è diventata uno dei simboli della lotta per i diritti che ogni giorno migliaia di persone portano avanti e che vicende come questa non fanno altro che incoraggiare».

I racconti saranno pubblicati nelle varie lingue dei partecipanti nell’antologia del Premio Energheia.