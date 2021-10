Punta Bianca, bombardamento in mare a pochi km dalle barche VIDEO

Agrigento – Il cannoneggiamento nello specchio di mare antistante la spiaggia di Punta Bianca, durante le esercitazioni dei blindati dell’esercito riprese ieri nell’agrigentino. "Succede veramente. Spari e bombe, da sempre, in una straordinaria porzione di Sicilia candidata a diventare riserva naturale per l'ecosistema circostante e la rara marna bianca di cui è costituita” scrive il deputato Michele Sodano, che sul caso ha presentato una interrogazione parlamentare, postando le immagini allegate. L'area, tra l'altro, è frequentata anche dalle tartarughe caretta caretta.

Nello zoom, al secondo 3”, si vede chiaramente un’esplosione in mare. Per il politico il problema risiede “nella mancata designazione, da parte della Regione Siciliana, di una nuova collocazione per il poligono di tiro: lo stesso esercito si è dichiarato favorevole e pronto ad abbandonare l'area - spiega -, naturalmente a patto che venga indicata dai vertici regionali un nuovo sito. Ma ancora nulla si è mosso, nonostante le promesse". Del resto, chi è che vorrebbe questo spettacolo dalle sue parti? Non sarà facile convincere i conterranei di altre province a sorbirselo.