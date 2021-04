Ragusa, medico vaccinato scopre di essere positivo al Covid

Ragusa - Un medico in servizio all'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa ha scoperto casualmente di essere positivo al Coronavirus, dopo che in gennaio aveva ricevuto entrambe le dosi del vaccino.

Il sanitario ha scoperto di essere positivo al Covid dopo che una paziente ricoverata nel suo reparto, all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa, era risultata positiva e aveva costretto tutto il personale a sottoporsi al controllo del tampone. Adesso il dottore è in isolamento. Il fatto è accaduto ieri pomeriggio. Si indaga su come sia potuto accadere che la paziente ricoverata in reparto non fosse risultata positiva al tampone d’ingresso in ospedale.