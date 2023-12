Rottamazione quater, proroga slitta al 18 dicembre

Roma - Seppur in ritardo fumata bianca alla proroga della rottamazione quater. C’è il via libera dell’Aula del Senato al decreto legge Anticipi contenente le misure in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. Il provvedimento ha ottenuto 87 voti a favore, mentre i contrari sono stati 46, nessun astenuto. L’atto, collegato alla manovra del 2024, passa ora all’esame della Camera dove martedì 12 dicembre il governo ha annunciato che porrà la questione di fiducia. La fiducia verrà votata il 13 dopo le dichiarazioni di voto (dalle 13) ed il question time. Al voto finale si giungerà il 14 dicembre.