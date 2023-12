La pizza a 68 euro di Flavio Briatore sbarca a Catania

Catania - Dopo Roma, Milano e Porto Cervo, le pizze pazze di Flavio Briatore e Francesco Costa arrivano anche a Catania. Prosegue infatti l’espansione lungo lo Stivale di Crazy Pizza – il più giovane tra i brand di proprietà del Gruppo Majestas, guidato dai due imprenditori – che apre nella città etnea la quarta location italiana. Il brand è presente anche all’estero con locali a Londra, Montecarlo, Arabia Saudita, Qatar e Kuwait. Ora sbarca anche in Sicilia. L’inaugurazione è prevista sabato 9 dicembre 2023 e sancisce l’arrivo, per la prima volta nel Sud Italia, dell’esclusivo – ma anche “salatissimo” – concept di ristorazione firmato Crazy Pizza.

Perché le pizze di Crazy Pizza saranno fatte anche con ingredienti di altissima qualità, ma raggiungono prezzi da capogiro: si va dai 15 euro della piazza al pomodoro (16 € per la Margherita) ai 68 euro dell’ormai famosa Pata Negra, condita con il pregiatissimo jamòn iberico, il prosciutto crudo spagnolo. Quella di Catania è la prima apertura in licenza di Crazy Pizza: i licenziatari prescelti per questa importante apertura sono gli imprenditori Gaetano e Vera Nicolosi.

Crazy Pizza Catania manterrà il format che contraddistingue tutti i locali del brand con l’intento di offrire ai clienti un’esperienza di luxury-dining legato alla tradizione culinaria italiana: da un lato un’offerta gastronomica di alto livello, un menù e un servizio premium, dall’altro intrattenimento esclusivo, grazie all’ormai famoso Spinning Pizza Show e al dj set presenti ogni giorno.

La location

Con una superficie di circa 300mq, Crazy Pizza Catania sorgerà in un’area che sarà oggetto di una profonda riqualificazione: si tratta di Largo Giovanni Paisiello, a pochi passi dal centro e dalla movida della città. Investendo in quest’area, attraverso un preciso progetto di rinnovamento, Crazy Pizza vuole contribuire a ridare lustro ad una zona centrale della città di Catania. Conterà circa 100 coperti, inclusi quelli nel dehors circostante con vista sulla piazza. Il concept dei ristoranti Crazy Pizza, firmato dall’archistar Michele Bönan, sarà leggermente riadattato per l’occasione ma caratterizzerà anche la nuova sede siciliana.