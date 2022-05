Ryanair annuncia le rotte Bari-Comiso

Comiso - La compagnia aerea Ryanair ha annunciato l'operativo sulla Puglia per l'estate prossima quando si potrà contare complessivamente su 75 rotte di cui 5 nuove da Bari verso Billund, Comiso, Edimburgo, Porto, Tel Aviv e sei da Brindisi per Barcellona, Bordeaux, Genova, Perugia, Stoccolma e Zagabria. La compagnia aerea offrirà oltre 2,2 milioni di posti in partenza per l'estate 2022 (60% in più rispetto all'estate 2019

pre-pandemia) per fornire ai pugliesi un'ampia scelta verso le principali destinazioni europee in Germania, Regno Unito e Italia, dando al turismo italiano la necessaria spinta dopo due estati perse.

L'operativo di Ryanair per l'estate 2022 sulla Puglia includerà 5 aerei basati in totale (3 a Bari e 2 a Brindisi) - 500 milioni di dollari di investimento, circa 6,3 milioni di passeggeri previsti nel FY2 e più di 4.700 posti di lavoro in totale (di cui 150 diretti).