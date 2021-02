Sicilia, Musumeci fredda l’entusiasmo: “Giallo con 370 contagi al giorno"

Ragusa – Ci mancavano le varianti inglese e sudafricana a guastare la festa. Le prime accertate, la seconda sotto esame: il risultato si saprà domani, ma tanto prima o poi sarebbero arrivate. “Sicilia in zona gialla? Vedremo, aspettiamo i dati di venerdì prossimo” afferma Nello Musumeci, più per frenare il libera tutti che scalpita ai nastri che perché realmente convinto che, continuando così, si resti in arancione. “Per cambiare colore dovremmo avere la metà dei contagi di oggi” ha dichiarato il governatore ieri sera dopo il bollettino che ha segnato 744 nuovi positivi nelle 24 ore. Dunque, se la matematica non è una opinione, dovremmo arrivare a 372: un traguardo raggiungibile di questo passo, ma non già da questa settimana. E l’aggiornamento semaforico del ministero della Salute scatta solo tra due giorni, dopodomani.

Musumeci ha fatto anche il punto sulla campagna vaccinale, che ha avuto una fiammata di adesioni con oltre 76mila ultra 80enni già prenotati in 48 ore. Finora, però, meno di 100mila abitanti hanno completato il ciclo con la seconda puntura: “E’ chiaro - riconosce - che la possibilità di immunizzare la maggioranza degli isolani entro l'estate dipende solo dalla quantità di vaccino che arriverà”. Chissà se Draghi riuscirà a dare una strigliata anche alle forniture delle case produttrici: se il traguardo, teorico, resta il raggiungimento dell’immunità di gregge in pochi mesi - per tornare a lavorare e a spendere - è indispensabile ampliare subito l’approvvigionamento.