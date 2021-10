Sindaco zozzone butta i rifiuti in strada, ma è un “esperimento” VIDEO

Messina - Il sindaco Cateno De Luca nei panni dello “zozzone” di turno: da tempo il primo cittadino ha intrapreso una battaglia a suon telecamere nascoste e gogna social contro gli incivili che abbandonano la spazzatura in strada. Le immagini postate mostrano il funzionamento del capillare e sofisticato sistema di videosorveglianza che l'amministrazione comunale sta implementando sul territorio.

Circa 200 telecamere "intelligenti" già installate in grado di monitorare non solo gli "zozzoni" ma anche il traffico e la sicurezza urbana in genere. Il sistema - sostiene De Luca - individua il tipo di rifiuto abbandonato, invia alert e individua il soggetto o la targa dell'autoveicolo. La "esercitazione" che vediamo si è tenuta ieri davanti la sede del Comune.