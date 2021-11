Sorpresa, lo zozzone trova la polizia ad aspettarlo: 1.800 € di multa VIDEO

Messina – “Questo signore, a giorni alterni, la mattina alle 5 depositava i suoi sacchetti di spazzatura all’angolo della via 3b con il viale Giostra - scrive il sindaco messinese Cateno De Luca, aggiungendo un nuovo video al suo album su Facebook -. Le nostre telecamere lo hanno ripreso il giorno 11 novembre, il 13 e il 15 novembre”. Ieri all’alba, però, “questo signor zozzone – continua il primo cittadino -, dopo avere depositato i suoi sacchetti, ha trovato gli agenti della sezione ambientale squadra rifiuti pronti ad accoglierlo!”.

Nelle immagini si nota effettivamente la sorpresa dell’incivile, che non s’aspettava di trovare una pattuglia della municipale ad attenderlo: “tre multe da 600 euro ciascuno per un totale di 1.800 euro, può bastare? Inoltre è risultato che non era iscritto all’anagrafe tributaria, per cui recupereremo anche gli ultimi 5 anni di Tari non pagata – conclude De Luca -. Zozzoni lo volete capire o no che sia che lo facciate in macchina, in motorino, in bicicletta o a piedi, vi becco uno ad uno!!!”