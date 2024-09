Totò Schillaci, riaperta la camera ardente. Chi era Salvatore Schillaci

Palermo - È stata riaperta nello stadio Barbera di Palermo la camera ardente per rendere l'ultimo saluto a Totò Schillaci, l'ex calciatore della Nazionale, della Juve e dell'Inter eroe di Italia '90 morto ieri all'ospedale Civico nel reparto di Pneumologia all'età di 59 anni. Resterà aperta fino alle 22. Schillaci da tempo era affetto da tumore è morto per una polmonite che lo ha debilitato. Ieri, sono stati tantissimi i palermitani che si sono recati allo stadio per un ultimo saluto all'ex calciatore.

Domani in cattedrale alle 11.30 saranno celebrati i funerali.

Chi era Totò Schillaci

Totò Schillaci, idolo di Italia 90, è morto a 59 anni. Ricoverato in gravi condizioni lo scorso 7 settembre nel reparto di pneumologia dell'ospedale Civico a Palermo, ora gli amici e la famiglia si stringono intorno ai ricordi condivisi con l'ex-calciatore. Totò si era sposato due volte, prima con Rita Bonaccorso poi con Barbara Lombardo, e aveva tre figli: Nicole, Jessica e Mattia. Ecco chi sono e cosa fanno nella vita, e gli ultimi messaggi per il calciatore.

Totò era sposato con Barbara Lombardo dal 2012 e con lei gestiva il "Louis Ribolla", un centro sportivo fondato da Schillaci stesso, per aiutare i bambini dei "quartieri difficili" a integrarsi. Barbara Lombardo, originaria di Palermo e classe 1975, è stata modella e ha partecipato persino a Miss Italia. Intanto ha continuato gli studi come odontotecnica e oggi è dentista. Avventurosi e innamorati, come coppia Barbara e Totò avevano partecipato all'edizione del 2022 di Pechino Express.

Totò aveva tre figli, nati da relazioni precedenti: Mattia e Jessica, nati dal matrimonio con Rita Bonaccorso, e Nicole, nata da una relazione successiva.

Mattia, il maggiore, per quanto noto vive in Portogallo e studia Odontoiatria presso l’Università Fernando Pessoa. Jessica, secondogenita, scrive sul profilo Instagram di essere un'infermiera, amante della scrittura. Su Nicole, invece, non ci sono informazioni disponibili.

Il messaggio di Jessica: «Papà giocava l’ultima partita della tua vita»

La secondogenita Jessica ama esprimersi attraverso la scrittura sul suo blog. Proprio lunedì aveva condiviso parole struggenti dal suo profilo Facebook. «Ci avete mai pensato alle lacrime? Sì, alle lacrime di tristezza? A quelle correlate al modo in cui esprimiamo dolore? Sì a quelle di rabbia? Le lacrime brutte, non quelle belle. Quelle talmente brutte che ti annegano. Ti tolgono il fiato. Ti “regalano” singhiozzi. Sono quelle lacrime che se osservi bene da vicino hanno dell’incredibile. Un incredibile quasi palpabile a cominciare dalla loro genesi. Di cosa sono fatte? Le lacrime sono fatte di acqua e di vita. E l’acqua è vita, da sempre e per sempre! Senza loro, senza quelle lacrime che noi stessi creiamo non ci saremmo. L’acqua è la vita, vita che noi creiamo con i nostri occhi. Con quelli riusciamo a vedere, sentire e ad assaporare. La vita è quell’assaggio di miscela perfetta che solo noi siamo in grado di creare e anche in quello c’è bellezza nella sua complessità. C’è bellezza nella vita che esce da noi ad ogni pezzo di dolore che penetra nel nostro cuore e c’è vita nella bellezza di contemplare chi non vogliamo lasciare regalandogli vita, un pezzo della nostra, con le nostre lacrime. Da lontano sembrano invisibili, dal colore trasparente che le rende così insignificanti. Da vicino però quelle lacrime così trasparenti stanno bene con tutto! Porca miseria: Si adattano a tutto. Sono il contorno giusto su ogni colore e sfumatura. Dopo tempo, dicono, che riescano a rendere sbiaditi i contorni più duri da guardare».

Il matrimonio (tormentato) con Rita Bonaccorso

Mattia e Jessica sono nati dal primo matrimonio di Schillaci con Rita Bonaccorso. Un amore tormentato e una relazione complessa, che negli anni si era trasformata in un rapporto più equilibrato. I due avevano detto sì nel 1987, ma il loro rapporto è collassato in pochi anni (nel '95), travolto da reciproche gelosie e tradimenti. Un amore giovanile che ha accompagnato l'ex calciatore durante gli anni d'oro della sua epopea calcistica e da cui sono nati i primi due figli: Mattia e Jessica.